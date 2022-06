Oslo kesklinnas sai tulistamises kaks inimest surma ja üle 20 haavata

Oslo politsei kirjutas Twitteris, et üks inimene võeti kinni vahetult pärast vahejuhtumit, mille kohta esimesed teated tulid pärast kella kahte Eesti aja järgi.

Norra ajaleht VG kirjutas pealtnägijate sõnadele viidates, et mitmed inimesed põgenesid tulistamispaigast paanikas. London Pub on üks Oslo populaarsemaid geibaare.

VG küsitletud politseiülema Tore Barstadi sõnul ei pea korrakaitsjad juhtunut seni terrorirünnakuks. Barstad lisas, et kuriteopaiku on kolm, millest üks on London Pub, ülejäänud kaks – väike kiirtoidurestoran ja jazzklubi Herr Nilssen.