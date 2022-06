Saksamaa loobub natsiajast pärit aborditeavituse keelust

«On viimane aeg. On absurdne ja tagurlik, et arstid ei tohi anda teavet abordi kohta, kui iga troll ja vandenõuteoreetik võib vabalt oma mõtteid abordi teemal kuulutada,» ütles justiitsminister Marco Buschmann Bundestagis.

Kuigi seadus pärineb Saksa ajaloo süngeimast perioodist, on seda siiski rakendatud. Arste on muu hulgas trahvitud internetis abortide kohta info jagamise eest.

Abordi vastustajad on hakanud internetis aktiivsemalt nõudma arstide ja õendustöötajate karistamist. Surve all olevad arstid on sageli eemaldanud oma veebilehtedelt kogu abordiga seotud teabe ja palunud nende andmete kõrvaldamist aborte tegevate arstide nimekirjadest.

Saksamaa seaduse kohaselt on abort lubatud raseduse esimese 12 nädala jooksul. Nõutav on nõustamisteenuse kohustuslik külastus ja kolmepäevane järelemõtlemisaeg.

Abort on Saksamaal endiselt tundlik teema ja paljudel juhtudel on seda raske saada. Eriti keeruline on see katoliiklikul Baieri liidumaal, kus abordihaiglat on raske leida. Seetõttu käivad paljud aborti soovivad naised teisel pool piiri Austrias.