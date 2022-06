IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lõssõtšanski lõunaküljel toimuvast sõltub, kas Ukraina väed jäävad sinna pidama

​Viimase suunas on Vene okupandid korraldanud samuti mastaapseid rünnakuid lõuna suunalt ning hõivanud olulise kaitsekeskuse Hirske-Zolote piirkonnas, mis on muutnud kogu Sjeverodonetski operatiivsuuna olukorda olulisel määral.

1) Harkivi suunal jätkub Ukraina üksuste mõjutamine kaudtulega ning karistuslöögid linna pihta. Seekord sai Vene ründajatel purustatud muuhulgas mingi kooli võimla. Oblasti okupeeritud osas Velõkõi Burluki asulas on fikseeritud pioneeritehnika koondumist. See on tehnika, mis on vajalik liiklustaristu rajamiseks või selle vabastamiseks miinidest, tõketest jms.