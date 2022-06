Loe, millest rääkisid Macron ning Putin salajases telefonikõnes

Macroni imetlejad on teda Venemaa presidendiga suhtluskanali töös hoidmise eest kiitnud. Kriitikud seevastu kardavad, et Venemaa kasutab neid dialooge halvasti ning Macroni seisukoht, et Venemaad ei tohiks sõja lõppedes alandada, on ärritanud Ukrainat.