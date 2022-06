Saksamaal toimuvad G7 tippkohtumise eel suurmeeleavaldused

Protestil osaleb viisteist üleilmastumise suhtes kriitilist ühendust, nende seas Attac ja Maailma Looduse Fond (WWF). Nõudmiste seas on fossiilkütustest loobumine, elurikkuse säilitamine, sotsiaalne õiglus ja tarmukam võitlus nälja vastu.

«Meil on vaja konkreetseid tegusid, et tulla toime meie ajastu paljude kriisidega,» ütles heategevusorganisatsiooni Oxfam kõneisik Tobias Hauschild. «See tähendab, et G7 peab kohe tegutsema. Nad peavad võitlema nälja, ebavõrdsuse ja vaesusega.»