Zelenskõi: Vene raketirünnakud ei otsusta strateegiliselt mitte midagi

«Kui me teame, et vaenlasel ei tule niikuinii midagi välja, kui mõistame, et suudame niikuinii meie riiki kaitsta, kuid ei tunneta ajalisi piire, ei tunneta, kui palju lööke, kaotusi, pingutusi on ees enne, kui me näeme, et võit on meil juba silmapiiril,» lisas ta.