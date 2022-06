Biden sõitis Euroopasse G7 ja NATO tippkohtumistele

Mõlema kohtumise põhiteemade seas on Venemaa kallaletung Ukrainale, aga ka inflatsioon, majanduslanguse oht ning Hiina ohjeldamine.

Bidenit on kiidetud USA juhtrolli taastamise eest allianssides Euroopa ja Aasia riikidega. Eriti on Atlandi-ülene ühtsus silma paistnud vastuses Venemaa kallaletungile, mis on hõlmanud nii Ukraina relvastamist kui karme majandussanktsioone Moskvale.