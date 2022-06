Stoltenberg pidas kõnelusi Erdoğaniga, jätkab neid uuel nädalal

Stoltenbergi sõnul leppis ta Türgi liidriga kokku, et kõnelusi jätkatakse uuel nädalal Brüsselis ja Madridis.

Soome ja Rootsi delegatsioon on Madridi kutsutud, kuid ei ole veel teada, kas Türgi nõustub seal liitumiskõneluste alustamisega.

Soome delegatsiooni juhib Madridis president Sauli Niinistö. Varem loodeti, et üksmeelne otsus liitumiskõneluste alustamiseks saavutatakse enne Madridi või hiljemalt tippkohtumisel, kuid Niinistö arvas sel nädalal, et lahendus ei pruugi sündida selles ajakavas.

Erdoğan andis eile mõista, et Rootsi soovis NATOga ühineda ei ole edusamme tehtud ja riik peab astuma «konkreetseid samme» Ankara murede lahendamiseks.

Erdoğan ütles telefonivestluses Rootsi peaministrile Magdalena Anderssonile , et «Rootsi peab astuma konkreetseid samme sellistes põhiküsimustes nagu terrorismiga võitlemine», teatas Türgi presidendi kantselei.

Andersson ütles pärast jutuajamist Erdoğaniga, et mõlemad olid ühisel arvamusel, et edasiliikumine selles asjas on tähtis enne Madridi tippkohtumist.