Riia elanike arv on languses, Läti pealinnas elab 671 900 inimest

Kui aastatel 2010–2017 Riia elanikkond stabiliseerus, siis järgneva viie aasta jooksul on Riia elanikkond vähenenud kokku 32 600 inimese võrra ehk 4,6 protsenti.

Kogu Läti elanikkond on samal ajal kahanenud 4,1 protsenti.

Tööealisi elanikke on praegu Riias 380 700 ning seda on isegi 3100 inimese võrra rohkem kui mullu. Tööealiste elanike osakaal on kasvanud 60,8 protsendilt 61,9 protsendile.