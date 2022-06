Lõuna-Aafrika Vabariigis leiti ööklubis vähemalt 20 surnut

«Saime teate 17 (inimese) kohta, kes olid surnud East Londoni kohalikus kõrtsis Scenery Parkis. Uurime alles juhtunu asjaolusid,» rääkis provintsi politseijuht Thembinkosi Kinana AFP-le. Hukkunud on 18- kuni 20-aastased.

Hiljem lisati, et ohvrite arv on tõusnud 20-ni ja veel kahe inimese seisund on kriitiline.