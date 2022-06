Johnson hoiatas Macroni katsete eest Ukraina konflikt kohe lahendada

Downing Streeti pressiesindaja sõnul nõustusid Saksamaal G7 tippkohtumisel kohtunud juhid, et see on konflikti kulgemise seisukohalt kriitiline hetk ja sõjas on võimalik olukord ümber pöörata.

Kuid Johnson hoiatas ka Macroni, et «igasugune katse konfliktile kohe lahendus leida põhjustab üksnes püsivat ebastabiilsust».

Samuti valitseb oht anda Vene presidendile Vladimir Putinile «igaveseks luba manipuleerida nii suveräänsete riikide kui ka rahvusvaheliste turgudega», vahendas pressiesindaja Johnsoni sõnu.

Erinevalt Macronist, kes on jätkanud dialoogi Putiniga, on Johnson tõrjunud kõnelused Kremli liidriga, keda ta pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale on nimetanud diktaatoriks.

Johnson ütles Briti meediale antud usutluses, et lääs peaks pidama «väga-väga ausat» arutelu sõja tagajärgede, sealhulgas inflatsiooni üle.