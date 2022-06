Juba veebruaris suurenenud Briti kontingent võib veelgi kasvada

«Enne seda on mul olnud alati väga piiratud alaga missioon, nii Iraagis, Afganistanis kui ka Kosovos,» märgib Streatfeild. «Siin on meil vastutus terve riigi ees. Selle tegemiseks peab tundma kõiki maastiku nurki, mis on päris palju tööd.»