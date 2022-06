Saudi Araabia: palverändurid pääsevad pühapaika läbi loterii

Jääb ebaselgeks, mis ajendas Riyadhi oma protsesse muutma nii lähedal hadži hooaja algusele, kuid see võib tähendada, et palverändurid, kes on oodanud pandeemiast saadik kaotavad võimaluse retk ette võtta.

Reisijad on teatanud tõrgetest uues ametlikus veebiportaalis Motawif. Suurbritannias, Nottinghamist pärit Amal Ullah kaotas 10 aastat kogutud 40 000 naela (46 000 eurot). «Ma kontrollisin portaali ja seal öeldi, et broneerimine ebaõnnestus, hoolimata sellest, et sain ametliku meili, mis kinnitas, et mina ja mitmed pereliikmed on välja valitud ja meie viisasid menetletakse,» vahendas briti ajaleht the Guardian Ullah sõnu.