USA saadab Ukrainale õhutõrjesüsteemi

«Saan kinnitada, et oleme tõepoolest viimas lõpule abipakettit, mis sisaldab kaasaegset õhutõrjevõimekust,» ütles Sullivan ajakirjanikele Saksamaal, kuhu sõitis G7 tippkohtumisele kohale ka president Joe Biden.

Sullivani sõnul ütles Biden G7-ga videosilla vahendusel ühinenud Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile, et Ühendriigid valmistavad ette kaasaegsete kesk- ja kaugmaa õhutõrjevõimekuste saadetist.

Ta lisas, et Ukraina jaoks pakilise vajaduse tõttu valmistatakse ette veel suurtükimoona ja radarisüsteemide üleandmist, neist viimast kasutatakse vaenlase suurtükkide ülitäpseks väljapeilimiseks.

Zelenskõi rääkis G7 tippkohtumise pöördumises pealinna Kiievit tabanud raketirünnakust pühapäeval, öeldes liidritele, et ta tahab täiendavat õhutõrjevõimekust, millega oleks võimalik taevast rakette alla tulistada, lisas Sullivan.

Anonüümsust palunud ametiisiku sõnul on Biden teinud kaasaegsete õhutõrjesüsteemide hanke Ukraina jaoks oma prioriteediks.

Tema sõnul on oodata tõenäoliselt sel nädalal teadet, mille kohaselt ostab USA Norras välja töötatud õhutõrjesüsteemi NASAMS, kaasaegse kesk- kuni kaugmaa maa-õhk-tüüpi tõrjesüsteemi, mida Ühendriigid kasutavad Valget Maja ja Kapitooliumi ümbritseva õhuruumi kaitseks.

Allikas lisas, et oodata on veel täiendava laskemoona ja muu relvastuse andmist Ukrainale.

NASAMS süsteem on ehitatud Ühendriikide ettevõtte Raytheon ja Norra Kongsberg Defence and Aerospace koostöös ning seda on müüdud 12 riigile, selgub põhjamaa ettevõtte veebilehelt.