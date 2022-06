KOHALIK VAADE ⟩ Osake Põhja-Aafrikast saab NATO kollektiivkaitse vihmavarju alla

Hispaania välisminister José Manuel Albares tunnistas esimest korda, et kõige suurem oht Hispaania julgeolekule pärineb Euroopa idatiivalt, viidates Venemaa ekspansionistlikule poliitikale ning sõjale Ukrainas. Küll aga on ta ka rõhutanud, et ühtlasi ähvardab Hispaaniat oht lõunatiivalt, ning NATO on Madridi sõnumit kuulda võtnud.