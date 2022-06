Sullivan: Biden ja Xi vestlevad lähinädalatel

Uut vestlust maailma kahe suurima majanduse juhtide vahel on juba kaua oodatud ajal, mil on kasvanud pinged seoses kaubandusega, Hiina mõõgatäristamisega Taiwani ümber ja survega Pekingile, et too ei aitaks Moskval mööda hiilida lääne sanktsioonidest seoses Ukraina invasiooniga.