KOHALIK VAADE ⟩ Mündi kaks külge: NATO idatiiva tugevdamisel kerkib esile ebamugav tõde

Eesti riskib kaardilt minema pühkimisega, kui NATO kaitseplaane Venemaa vastu ei uuendata, selgus Eesti peaministri Kaja Kallase avaldusest, mis kõlas üle Baltikumi kui soov, et regiooni paigutataks täiendavalt vägesid. Leedus aga mõistetakse, et see küsimus ei seisa lihtsalt otsustamise taga.