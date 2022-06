Uus Prantsuse rahvusassamblee: Macron ja Le Pen ühe katuse all

Pärast sel kuul toimunud valimisi, kus nii parem- kui ka vasakäärmuslastel õnnestus oma esindatust kasvatada, jäi Macronil parlamendienamusest 37 kohta puudu.

Macroni jaoks kõige paremini partneriks sobivate konservatiivsete vabariiklaste parlamendirühma juht Olivier Marleix seevastu on öelnud, et «meil on täna palju paremaid asju teha, kui end jupikaupa müüa».

Samal ajal on Marleix lisanud, et parlamendiliikmed teevad kodumajapidamiste ostujõudu suurendava seaduseelnõu osas kõik endast oleneva, et valitsusega kokkuleppele jõuda.

Pariisi poliitikateaduste instituudi Sciences Po prfessori Marc Lazari sõnul ei ole värskelt parlamenti jõudnus erakondade huvides sõlmida valitsuse toetamiseks pikaajalisi kokkuleppeid.

Oma esimestel tööpäevadel valib rahvusassamblee parlamendi esimehe ning komiteede juhid. Eeldatavalt saab Macroni toetavast Yaël Braun-Pivet'st teisipäeval toimuva hääletuse järel esimene rahvusassamblee naisesimees.

Rahvusassamblees vähemalt 15 kohta saavutanud parteid moodustavad ametlikud parlamendifraktsioonid. Juhtivaks opositsiooniparteiks võib rahvusassamblees nüüd kujuneda Marine Le Peni juhitud Rahvusrinne. Kuid kui vasakpoolne valimisliit NUPES jääb ühtseks, siis moodustavad suurima opositsioonijõu nemad.

Otsustavaks tõotab kujuneda järgmine nädal, mil peaminister Élisabeth Borne esitab kõne poliitiliste prioriteetide kohta. Praegu pole veel selge, kas Borne'i kõnele järgneb parlamendis usaldushääletus.