Grosberg: vabatahtlike arv vene vägedes on hüppeliselt kasvanud

Luureülem peatus ka eilsel Kremetšuki kaubanduskeskuse rünnakul. Seda tabasid pommituslennukitelt välja lastud laevade vastased raketid, millest võib Grosbergi arvates ka järeldada, et venelastel on laskemoonast puudus, kui ei ole enam õigeid rakette.

«Sõja ajal on ka kärbes liha,» iseloomustas Grosberg pressikonverentsi lõpus venelaste valikuid.

«Vene vägede arvukus ja aktiivus piiri taga on tavapärasest palju madalam,» sõnas Salm, lisades, et näiteks Pihkva 76. õhudessantdiviis on Ukrianas kaotanud umbes 1000 sõdurit ning selle taastamiseks läheb umbes aasta.

Eesti ja NATO reageeriks esimesest sekundist

Salm rääkis pressikonverentsil, et ohtu Eestile hetkel ei ole: «Meie iseseisev kaistevõime on aasta jooksul kasvanud. Eesti on olnud üks suurimaid laskemoonda hankijad, sealhulgas oleme hankinud sadu tuhandeid suurekaliibrilist lakemoona ja kümneid tuhandeid javeline jt soomustehnika vastaseid relvi. Juurde on hangitud ka suurtükke ja teisi kauglaskerelvi.

«Meie katseväes suurus on 26 tuhat väljaõpetaud ja motiveeritud kaitseväelast, seda suurendakse veel 10 tuhande võrra. Lisaks on meil ka aktiivne vabatahtlike organisatsioon: Eestis on pidevalt kohal üle 2000 sõduri Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Taanist.»

Karistus-heidutusest tõkestusheidutuseni

Salm kinnitas, et Eesti hakkab sõdima esimesest sekundist, kui meile kallale tungitakse ning sama teeb ka NATO, mis on meie julgeoleku nurgakivi. Salm rõhutas, et peale NATO ei ole meil ühtegi muud alternatiivi, mis aitaks kindlustada meie julgeolekut.