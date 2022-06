Soomes oodatakse NATO tippkohtumist ettevaatliku optimismiga

Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on Soome NATO liikmelisust ettevalmistavad läbirääkijad optimistlikud, et Madridis oleks võimalik Türgiga kokkuleppele jõuda. Juhul kui otsust liitumiskõneluste käivitamise osas Madridis ei tehta, võidaks asjaga siis ka eelolevail nädalail nõukogus edasi minna.

Soome riigipea on varem ettevaatlikult lootnud, et Türgi vastuolude tõttu hangunud liikmelisuse protsess nihkuks vaikselt edasi. Niinistö ette kuulutada ei soovinud, kas Türgi võiks tippkohtumisel ummikseisu lõpetada ning kas Rootsi ja Soome saaks NATOga liitumiskõnelusi alustada, kirjutab ajaleht Ilta-Sanomat.

Niinistö sõnul on Soome riigiametnikud jaanipäeva ajal intensiivselt tööd teinud, et maade vahelised vestlused areneks. «Võib-olla räägib see sellest, et olukord tundub natuke parem, kui nädal aega tagasi. Aga mingeid kokkuleppeid ma ennustama ei hakka,» ütles riigipea.