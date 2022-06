Okupandid hävitasid Mariupolis kohaliku koguduse raamatukogu

«Olen veendunud, et naaseme ükskord kogudusse ja taastame selle. Praegu on hoonel kõik aknad purunenud ja seintes kiriku kõrval plahvatanud mürsu killud,» rääkis Roman Peretjatko. «Hävitatud unikaalseid raamatuid me kahjuks muidugi rohkem ei näe, kuid raamatukogu tuleb Mariupoli vabastamise ning uuesti ülesehitamise järel kindlasti esinduslikum kui varem.»

«Neil on ükskõik. Nad ei oska midagi hinnata. Eile sain näiteks teada, et Mariupolisse toodud Vene õigeusu kiriku vaimulik viib meie kirikus juba läbi jumalteenistusi,» märkis ta. «Väga alatud inimesed. Aga me tuleme tagasi. Loodan, et see juhtub sellel sügisel, aga kõige hiljem järgmisel kevadel.»