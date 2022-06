ÜRO: Ukrainas on 6,2 miljonit sisepagulast

Lisaks neile on 5,26 miljonit inimest sõja algusest peale Ukrainast pagenud ja teistes Euroopa riikides põgenikuna registreeritud.

See on pisim arv registreeritud sisepagulasi alates Vene vägede sissetungist 24. veebruaril.

IOM on viinud veebruarist alates läbi kuus põgenikeloendust ja kõige rohkem oli sisepagulasi 3. mail, siis ulatus nende arv kaheksa miljonini.

Viimase uuringu põhjal on 5,55 miljonit algselt nii välismaale kui Ukraina sees põgenenud inimest nüüdseks kodukohta naasnud.

«Kõige suurem häda on nii pagulaste kui mittepagulaste puhul juurdepääsuga tervishoiuteenustele ja haridusele, aga ka purustatud elumajade taastamisega,» ütles IOM.

Umbes 61 protsenti kõigist IDP-dest on Ida-Ukrainast, kuhu lahingutegevus on koondunud. 15 protsenti on põhjast, 11 Kiievist ja sama palju Lõuna-Ukrainast.