Kaliningrad – Kanti sünnikohast Venemaa «uppumatuks lennukikandjaks»

Vene Föderatsiooni eksklaavis paikneb Vene Balti mere laevastik, seal asuvad Kremli tuumarelvad ning Kaliningradi tõttu on ikka ja jälle põhjust rääkida Suwałki koridorist, mille Venemaa võib sõja korral sulgeda, lõigates nii Balti riigid maismaad pidi muust Euroopast ära.

Kaardile vaadates on selge, et Kaliningrad kujutab ohtu ka Kesk- ja Lääne-Euroopale. Ega asjata ei ole piirkonda nimetatud Kremli uppumatuks lennukikandjaks – sinna paigutatud relvasüsteemid on ründeulatuses mitmetest Euroopa suurlinnadest.