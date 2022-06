Erdoğan siiski toetas Soome ja Rootsi NATO liikmelisust

Kohtumise eel jäi president Erdoğan aga oma seisukohas Soome ja Rootsi NATOga liitumise osas kindlaks, öeldes, et Türgi soovib oma murede lahendamiseks tulemusi, mitte sõnu, ning lisas, et ta survestab ka USA president Joe Bideni seisma jäänud F-16 hävituslennukite ostu osas.

Ankara on süüdistanud Soomet ja eriti Rootsit selles, et nad pakuvad turvalist varjupaika kurdi võitlejatele, kes on aastakümneid Türgi riigi vastu mässanud. Türgi soovib, et nii Soome kui ka Rootsi tugevdaksid oma terrorismivastaseid seadusi ning annaksid välja teatud inimesi, sealhulgas mitmeid kurdi ajakirjanikke.