POSTIMEES MADRIDIS ⟩ Kallas: meie sõnumit Balti riikide kaitse tugevdamiseks on kuulda võetud

Kallas lisas teisipäeval ajakirjanikega kohtudes, et suures pildis on NATO lahingugruppi Eestis juhtiva Ühendkuningriigiga saavutatud kokkulepe lisavägede Eestisse toomiseks, mille nii britid kui ka teised liitlasriikide esindajad tänasel kohtumisel välja peaksid ütlema.

Varasemast on teada, et üks Eesti põhilisi soove tippkohtumiselt on NATO diviisi struktuuri loomine, mis tähendab, et Eestis ei peaks kohapeal ilmtingimata paiknema kümme tuhat liitlassõdurit, sest see tähendaks aastatepikkust tööd taristu loomisel, vaid need sõdurid asuksid hoopis mõnes teises liitlasriigis, käiksid olustikuga tutvumise eesmärgil väljaõppel Eestis ja oleksid valmis ohu korral mõne tunniga Eestisse jõudma.