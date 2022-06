Erdoğani kantselei: Türgi sai, mida tahtis

Erdoğani büroo teatas, et need riigid keelavad kurdi võitlejate jaoks «raha kogumise ja nende värbamise» ning «tõkestavad terroripropaganda Türgi vastu».

Kurdistani Töölispartei (PKK) aastakümneid väldanud võitluses Türgi riigi vastu on on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi. Ankara ja enamik selle lääneliitlasi peab PKK-d terroriorganisatsiooniks. Kuid rühmituse Süüria haru YPG on olnud oluline tegija USA juhitavas rahvusvahelises koalitsioonis Islamiriigi vastu.

Stoltenberg: NATO esitab Soomele ja Rootsile ametliku liitumiskutse

NATO liidrid esitavad kolmapäeval Soomele ja Rootsile ametlikult kutse alliansiga liituda pärast seda, kui Türgi oma vastuväidetest loobus ja nendega kokkuleppe sõlmis, ütles NATO juht Jens Stoltenberg.

«Mul on hea meel teatada, et meil on nüüd sõlmitud leping, mis sillutab tee Soome ja Rootsi liitumiseks NATOga. Türgi, Soome ja Rootsi on allkirjastanud memorandumi, mis käsitleb Türgi muresid, sealhulgas relvaekspordi ja terrorismivastase võitluse osas,» ütles Stoltenberg teisipäeval pärast Madridis peetud läbirääkimisi.

AFP/BNS