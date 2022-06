Zelenskõi: Ukraina pihta on tulistatud üle 2800 raketi

Zelenskõi rõhutas, et need on üksnes raketid, kuid Ukraina linnu tulistatakse ka teistest relvadest.

«Tänaõhtuse seisuga on meie linnu tabanud Vene rakettide koguarv 2811. Ja kui palju on veel olnud lennukipomme, kui palju suurtükimürske,» lausus president.

Ühtlasi lisas ta, et raketilöögiga ostukeskusele Krementšukis soovis okupant tappa võimalikult palju inimesi.

«Vene rakett tabas sihilikult seda objekti. Ilmselgelt selline käsk oli. On ilmne, et just sellised koordinaadid said Vene mõrtsukad selle raketi jaoks,» ütles Zelenskõi.

«Ja selle riikliku terrorismi akti eest, nagu ka kõigi teiste eest, tuleb Venemaal vastust anda. Ukraina lahinguväljal, sanktsioone tugevdades ja loomulikult ka tribunalis,» ütles president.