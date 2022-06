Türgi ajakirjandus luges üles Soome ja Rootsiga saavutatud kokkulepped

Soome presidendi Sauli Niinistö avalduse kohaselt on Türgi viimastel nädalatel väljendanud muret terroriohu pärast. Soome on neid muresid tema sõnul alati tõsiselt võtnud. Avalduses seisab, et Soome mõistab hukka terrorismi selle kõigis vormides.