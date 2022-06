Austraalia valitsus ei nõustunud söe- ja gaasiprojekte peatama

Austraalia on üks maailma suuremaid fossiilkütuste eksportijaid, kuid vasaktsentristlik Tööpartei valitsus lubas mais võimule tulles senisest suuremaid emissioonikärpeid.

Fossiilkütuste kaevandamise sektori koomaletõmbamine on põhjustanud kokkupõrkeid valitsuse ja valimistel rekordilise toetuse saanud roheliste vahel.

«Ei,» ütles Bowen, kinnitades, et austab küll roheliste seisukohti, kuid Tööparteil on mandaat valijatelt, kes andsid erakonnale valitsemiseks vajaliku parlamendienamuse.

Boweni sõnul ütles ta parlamendi rohelistele ja sõltumatutele liikmetele, et valitsus kaalub hea meelega mõistlikke ettepanekuid, mis tema programmiga sobivad.

Roheliste liider Adam Bandt ütles juuni algul AFP-le, et tema erakonna jaoks, mis tagab senatis võimutasakaalu, on Tööpartei toetus 114 uuele söe- ja gaasikaevandusele võtmeküsimus.

Austraalia kuulub maailma kolme suurema kivisöe- ja gaasieksportija hulka, kuid on viimastel aastatel kannatanud rängalt kliimamuutusest tingitud loodusõnnetuste nagu põuad, üleujutused ja metsatulekahjud all, mis on ka valijad häälekamaks teinud.