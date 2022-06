Zelenskõi: meie ühe mehe kohta kaotab Venemaa viis

«Kui meie kaotame ühe mehe, kaotab Venemaa viis. Kus meie kaotame ühe tanki, kaotavad nemad viis. Jah, me võitleme. Aga peame olema ausad ja ütlema, et meil on tõesti raske. Sest ühe meie tanki kohta on neil kümme, neid on ühe meie võitleja kohta kümme. Ükskõik kui tugevad me ka ei oleks, neid on kümme korda rohkem. Meil ​​on raske, aga peame vastu,» ütles ta.

«Üks ühele Venemaaga on meile raske. Ja ilmselt peame vastu, seetõttu on Euroopa ja USA toetus väga oluline [..] Kõik peavad mõistma, et see ei ole meie sõda. See ei ole mitte Venemaa ja Ukraina sõda, see on kogu tsiviliseeritud maailma sõda Venemaaga, selle sõjalis-poliitilise juhtkonna, väega. Me ei saa seda üksi teha ja jumal tänatud, et nad meid aitavad,» ütles Zelenskõi.