Biden: USA tugevdab Euroopat abiväega nii õhus, merel kui maal

«Ajal, mil Putin on rahu Euroopas kildudeks löönud ning rünnanud reeglipõhise korra aluseid, suurendavad Ühendriigid koos liitlastega oma võimsust, tõestades, et NATOt on praegu vaja rohkem kui kunagi varem ja ta on tähtsam, kui eales olnud,» lisas USA president.

Biden viitas ka Soome ja Rootsi NATOga liitumise otsusele ja ütles, et Putini strateegia Ukrainasse tungides andis talle endale tagasilöögi. «See on just see, mida ta ei tahtnud, aga just see, mida on vaja teha, et tagada Euroopale julgeolek,» rõhutas ta.