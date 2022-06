NATO LAIENEMINE ⟩ Rootsi kurdid pelgavad väljaandmisi Türgile ja süüdistavad valitsust reetmises

Kui Soome president Sauli Niinistö on öelnud, et neil pole ühtegi lahendamata Türgi väljaandmistaotlust, siis Rootsi kaitsepolitseil on nimekiri vähemalt kümmekonnast Kurdistani Töölisparteiga (PKK) seotud isikust, keda nüüd võib oodata väljaandmine Ankarale, mistõttu on kurdi kogukonna esindajad ärevil ja kõneldakse ka välisminister Ann Linde umbusaldamisest.