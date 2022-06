Soome välispoliitikaekspert Türgi esialgse toetuse peale šampanjat veel lahti ei korgiks

Aaltola ennustab, et Türgi võib Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamist veel hilisemaski etapis pidurdada. «Türgi on selgelt paigast liikunud, aga see ei tähenda, et ta ratifitseeriks Soome ja Rootsi NATO liikmesuse kiiremas korras,» ütles Aaltola uudisteagentuurile STT.

Soome, Rootsi ja Türgi allkirjastasid teisipäeva õhtul Madridis ühismemorandumi, milles seni vastaline Türgi lubas toetada kahe Põhjamaa alliansi liikmeks saamist.

Aaltola arvates on Türgil memorandumi tähenduse kohta oma tõlgendus, mis võib tekitada ratifitseerimisprotsessis uusi probleeme. «Ühe probleemiga saadi hakkama, aga neid probleeme võib edaspidi veelgi esile kerkida,» ütles ta.

Aaltola sõnul loodab Türgi kokkuleppega pääseda osalema süsteemis, mis annab NATO vägedele võimaluse Euroopa Liidu territooriumil efektiivselt liikuda. Selles on aga veel palju arutamist ja täpsustamist, leiab Aaltola.

Tema sõnul on tõenäolisem varasem hinnang, et Soome ja Rootsi saavad NATO liikmeteks alles uue aasta algul.

«Nüüd, kui esimene kurv on võetud, annab see lootust, et ka tulevased kurvid võetakse,» lisas Aaltola.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kolmapäeval, et Soome ja Rootsi saavad Madridi tippkohtumisel ametliku liitumiskutse. Sellele järgnevad läbirääkimised, mille tulemuse peavad ratifitseerima kõigi 30 liikmesriigi parlamendid.

Soome poolel peab läbirääkimisi komisjon eesotsas välisminister Pekka Haavistoga. Kõnelused ei tohiks Türgi vastuseisu lakates võtta aega rohkem kui päev või kaks.

Ratifitseerimisprotsessile kulub hinnanguliselt neli kuni kaksteist kuud. Kanada on näiteks teatanud, et tema võiks Soome ja Rootsi taotluse heaks kiita päevapealt. Ka Saksamaa on otsustanud kiirmenetluse kasuks.