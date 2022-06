Soomes suhtutakse memorandumi mõjudesse ettevaatlikult

Soome meediaväljaannetes on täna ja eile õhtul mõtiskletud, millised on memorandumi võimalikud tulevad mõjud. Otseseid seaduse muudatusi veel ei oodata.

«Siin on ilmselt põhjust hiljem proovida kokkulepitut analüüsida. See mida Rootsi on terrorismiga seoses lubanud, ajab segadusse,» ütles Alaranta. Samas lisas ta, et kokkulepitud asjade juurde tuleb tagasi pöörduda näiteks ka siis, kui Türgi oma nõudmistes memorandumi tõlgendamisruumi ära proovib kasutada.