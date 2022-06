NATO kutsub Soome ja Rootsi alliansi ridadesse

Avalduses rõhutatakse, et Soome ja Rootsi julgeolek on NATO jaoks tähtis, seda juba ühinemisprotsessi ajal.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kiitis pressikonverentsil Türgit, Soomet ja Rootsit, et need võtsid vastu tema kutse arutada koos alliansi juhtkonnaga omavahelisi erimeelsusi. Ta märkis, et läbirääkimistel tehti kõvasti tööd mitu nädalat ning kokkuleppele jõuti Madridis teisipäeva õhtul.