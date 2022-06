Briti peaminister: G20 tippkohtumist ei tohi Putini tõttu boikottida

Indoneesia on tänavu tööstusriikide ühenduse G20 roteeruv eesistuja ja Lääs on avaldanud Jakartale survet jätta Vene president kohtumiselt kõrvale. Aprillis teatas Indoneesia, et on saatnud talle kutse.

«Ma ei usu, et ta läheb. Küsimus on, kas me, lääneriigid, jätame oma kohad G20-s tühjaks ja jätame kõik argumendid Hiinale, Venemaale?» jätkas ta. «Arvan, et kui jätta kohtadesse nagu G20 minemata, kannab see endas ohtu anda propagandavõimalus teistele.»