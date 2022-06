Vene häkkerid ründasid Norrat ja ähvardasid Stoltenbergi

Killnet ähvardas ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi.

«See põrguline võetakse vastutusele iga vene sõduri elu eest. Ja see puudutab tema perekonda, lapselapsi ja toetajaid,» ähvardas rühmitus.

Killnet väitis ka, et nende käes on Stoltenbergi passi koopia, kuid NATO teatel on see väide alusetu.

Häkkerid lubasid rünnata ka Norra politsei, migratsiooniameti ja teiste ametkondade veebikülgi ja teenuseid.

Killneti teatel on rünnak kättemaks selle eest, et Norra takistas toiduainete viimist vene kaevuritele Teravmägedel.

Esmaspäeval ja teisipäeval ründas Killnet Leedut, kuna see on takistanud sanktsioonide all olevate kaupade toimetamist Venemaalt Kaliningradi oblastisse.

Varem on sama häkkerirühmitus rünnanud ka Itaaliat ja Poolat.

Killneti väitel on nende kontrolli all 4,5 miljonist arvutist koosnev botnet.