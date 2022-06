Nii türklaste endi kui analüütikute hinnangul tegi Erdoğan meisterliku partii

«Erdoğani üks-ühele kohtumine Bideniga on Valgelt Majalt suur järeleandmine, eriti arvestades USA administratsiooni seisukohta, et nad ei suhtle autokraatlike liidritega,» märkis Chris Skaluba, mõttekoja Scowcroft Center transatlantiliste suhete ekspert. «Koos Bideni peatse kohtumisega Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga paistab, et Valge Maja seab praktilise protsessi puhastest põhimõtetest ettepoole.»