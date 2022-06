POSTIMEES MADRIDIS ⟩ NATO tippkohtumise teine päev tõi Eestile oodatud sõnumid

Ühtlasi saadetakse Eestisse lisaks liitlasvägesid ja tehnikat, kuid peaminister Kaja Kallase sõnul pole kindlaid arve välja käidud ja pole ka selge, millal uued sõdurid ja uus tehnika võiks Eesti pinnale jõuda. Samas avaldas Kallas veendumust, et aastaid selleks ei kulu.

Uus diviisi juhtimisstruktuur luuakse koostöös Ühendkuningriigiga, kes on praegu Eestis paikneva NATO pataljoni raamriik. Tulevikus hakkab see diviis olema NATO väestruktuuri osa, mis on NATO käsuahelas ning juhib sõjaajal diviisi tasemel nii Eesti kui ka juba Eestis paiknevaid liitlaste üksusi. Lisaks asub diviis juhtima ka tugevdusüksusi, mis asuvad alaliselt mõnes teises riigis, kuid vajaduse tekkides suudavad kiiresti Eestisse tulla.