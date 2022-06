Hiina president saabus Hongkongi tagasisaamise aastapäeva pidustustele

Xi reisis Hongkongi kiirrongiga. Tegemist on esimese korraga, kui ta lahkus Mandri-Hiinast alates koroonapandeemia puhkemisest 2020. aasta kevadel.

«Möödunud ajal on Hongkong läbi teinud rohkem kui ühe tõsise katsumuse ja ületanud rohkem kui ühe ohu ja väljakutse,» ütles president rongijaama saabudes.

«Tormide järel on Hongkong tules taassündinud ja taastunud suure elujõuga.»

Kriitikute sõnul on 2019. aasta protestide järel kehtestatud uus julgeolekuseadus lubatud vabadused juba minema pühkinud.

Ometi ütles Xi neljapäeval: «Faktid on tõestanud, et üks riik, kaks süsteemi on väga elujõuline.»