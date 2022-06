Volodin: vahetame vaid raskelt haavatud sõdimisvõimetuid azovlasi

«Selliseid otsuseid tehakse ainult siis, kui nad on tõsiselt haavatud ja juhtudel, kui on haavatud ega suuda enam sõjategevuses osaleda,» ütles Volodin riigiduuma istungil.

«Selline teave on meil igal juhul olemas,» lisas ta.

«Need küsimused on kontrolli all. Vahetused käivad, aga kõigi Azovi pataljoni liikmete suhtes, igaühe suhtes rakendatakse sisulisi uurimismeetmeid. Kes millega tegeles, mida tegi,» vastas Volodin kommunistide saadiku Sergei Obuhhovi küsimusele, kes väljendas hämmeldust, et Vene vangide vastu vahetati Azovi pataljoni liikmeid ja neid võeti Ukrainas pidulikult vastu.