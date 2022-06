Läti valitsusele esitatakse nimekiri 69 mahavõetavast punamälestisest

Kokku vaatas komisjon üle 162 objekti, hinnates, kas need kuuluvad seaduse nõuete kohaselt mahavõtmisele.

Komisjon leidis, et osa on juba maha võetud, osa ei ülistanud Nõukogude okupatsioonivõimu ja sõjaväge või asus matmispaikades.

Arvestades, et Riias Pārdaugavas asuv Nõukogude sõdurite mälestusmärk otsustati juba maha võtta, tuleb võtta maha veel kokku 70 mälestusmärki.

Asjatundjad avaldasid lootust, et mahavõetavate mälestusmärkide loetelu ei suleta ja seda saab täiendada. See on vajalik, sest paljud Nõukogude okupatsioonivõimu ülistavad mälestised lagunesid juba nõukogude korra ajal, kasvasid rohtu, võssa või kadusid metsa.