Madridi tippkohtumise lõpetuseks anti tõrvik edasi Leedule

See saab olema Leedu jaoks esimene kord NATO tippüritust võõrustada. Varem on nende juures korra kogunenud NATO kaitseministrid, seda 2008. aasta veebruaris.

Baltimaadest ainsana on siiani NATO tippkohtumist võõrustanud Läti. See üritus toimus 2006. aastal Riias.

Eesti puhul räägiti võimalusest, et alliansi maade peaministrid ja presidendid võiksid Tallinna koguneda aastal 2019. Siis oli õhus variant, et kuna Londonis NATO liidrite kohtumise organiseerida lubanud britid on väga hõivatud Brexitist, võiks nende eest juba ELi eesistumise ära teinud Eesti võõrustada ka NATOt. Lõpuks otsustasid britid siiski kohtumise ise ära korraldada.