Tuhanded inimesed protestivad Hartumis sõjaväevõimu vastu

Üks AFP korrespondent ütles, et varahommikul oli interneti- ja telefoniühendus häiritud. Seda meedet on Sudaani võimud varemgi rahvakogunemiste ärahoidmiseks kasutanud.

ÜRO andmetel on protestidega seotud vägivald nõudnud rohkem kui 100 inimese elu. Sõjavägi on viimase kaheksa kuu jooksul röögipöördevastaseid jõuliselt maha surunud.

Sudaani välisministeeirum on ÜRO saadiku avaldusi korduvalt kritiseerinud, öeldes, et need tuginevad oletustele ning on vastuolus tema vahendajarolliga kõnelustel poliitilise kriisi lahendamiseks.