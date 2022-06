ÜRO: Ukrainas vajab 16 miljonit inimest humanitaarabi

Kuus miljonit ukrainlast on sunnitud sõja jalust riigi ohutumatesse piirkondadesse põgenema, kuid umbes viis miljonit sõja algul põgenenut on tagasi pöördunud.

«Aga paljud teavad, et peavad võib-olla uuesti põgenema,» märkis Lubrani.

Välismaale on pagenud üle 5,3 miljoni ukrainlase.

ÜRO andmetel on sõja jooksul surma saanud ligi 5000 tsiviilelanikku, vigastatuid on üle 5000, kuid tegelikud arvud on paraku oluliselt suuremad, sõnas Lubrani.