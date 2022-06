Biden: USA peaks liikuma edasi F-16 müügiga Türgile

«Me peaksime neile müüma F-16 hävituslennukid ja neid ka ajakohastama,» ütles Biden, lisades, et sellel otsusel ei ole «kaup-kauba vastu» seost Türgi heakskiiduga Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise soovile.

«Vajan selleks kongressi heakskiitu ja ma usun, et suudan seda teha,» sõnas ta.

Biden kohtus kolmapäeval oma Türgi ametivenna Recep Tayyip Erdoğaniga ja tänas teda, et Ankara loobus takistamast Soome ja Rootsi NATO-ga ühinemisele.

Türgi on strateegilise asupaiga tõttu väga oluline NATO liige, kuid tema suhted Euroopa partnerite ja Washingtoniga on sageli pinevad.

Seepeale võttis Türgi plaani täiendada oma õhujõude uute F-16 hävitajatega. Ka see tehing seisab ja on spekuleeritud, et Türgi takistas Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist paremate tingimuste väljakauplemiseks.