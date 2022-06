Von der Leyen: EL ja Uus-Meremaa sõlmisid vabakaubandusleppe

«See on meie koostöös ajalooline hetk,» ütles Von der Leyen ühisel pressikonverentsil Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderniga ja tunnistas, et kokkuleppele eelnesid rasked läbirääkimised.

Lepe lähendab kahte väga erineva suurusega majandust: Uus-Meremaal on elanikke vaid viis miljonit, EL-is aga 450 miljonit.

Pooled tõid esile keskkonnateema, sest mõnes Euroopa riigis kardetakse, et kaubanduslepped seavad ohtu Pariisi kliimaleppes ette nähtud kohustuste ja rahvusvaheliste tööõiguse standardite järgimise.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et see on EL-i jaoks tipptasemel kaubanduslepe, milles kajastuvad poolte ühised väärtused.