USA ülemkohus piirab valitsuse voli reguleerida kasvuhoonegaase

Ühendriikide kõrgeim kohus otsustas häältega 6-3, et keskonnaagentuuril ei ole võimu kehtestada heitkoguste lage söeelektrijaamadele, mis toodavad 20 protsenti USA-s tarbitavast elektrist.

«Tegu on järjekordse laastava otsusega kohtult, mis püüab meie riiki viia tagasi minevikku,» ütles president Bideni pressiesindaja avalduses.

«Ehkki kohtu otsus võib kahjustada meie võimet hoida meie õhk puhtana ja võidelda kliimamuutusega, ei anna president Biden järele kasutamast võimu, mis tal on seadusega ette nähtud, et kaitsta avalikku tervist ja võidelda kliimamuutuse kriisiga,» ütles esindaja, lisades, et Valge Maja juristid uurivad otsust põhjalikult.