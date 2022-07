AK ⟩ Vene sõdurid istusid nädalaid Tšornobõli ohutsoonis kaevikutes

See oli kõige hullem koht, kus kaevuda, ütles Aleksandr Skirta. «Sa kaevad kaevikuid ja näed ju samal ajal sarkofaagi! Ei ole võimalik, et sa ei saa aru, kus sa asud. See näitab lihtsalt nende komandöride taset. Nad pidid olema täielikud idioodid või siis pole sõdurid nende jaoks inimesed.»