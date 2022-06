300 000-pealisele kiirreageerimisjõule pole veel liitlasvägede katet

Nagu too leht eile kirjutas, eksisteerib sel nädalal uhkelt välja lubatud suur kiireageerimisvägi esialgu vaid ideena, kuni konkreetsed liitlased pole sinna sõdureid lubanud.

Kui FT ajakirjanik uuris alliansi peasekretärilt Jens Stoltenbergilt tippkohtumise pressikonverentsil, mis arvutustega number 300 000ni jõuti ja kuidas see sõdurite arv liikmesriikide vahel jaguneb, märkis NATO juht, et praeguseks on kokku lepitud vaid uues väestruktuuris ja -mudelis. Liitlaspanused sinna sisse peavad alles tulema.